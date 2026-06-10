Al menos 95 evacuados tras alcanzar la tormenta Cristina la zona costera de El Salvador

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San Salvador, 10 jun (EFE).- Al menos 95 personas han sido evacuadas tras alcanzar la tormenta tropical Cristina en la madrugada de este miércoles la zona costera de El Salvador, específicamente el centro y occidente del país, generando intensas lluvias que podrían extenderse hasta el jueves.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Cristina se ubica aproximadamente a 83 kilómetros del Puerto de La Libertad (centro) y a 150 kilómetros al sureste de San Salvador.

Actualmente, se desplaza lentamente al oeste a 6 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 65 kilómetros.

En el Puerto de La Libertad y en las diferentes playas de esa zona costera del país, los comercios y restaurantes han cerrado sus puertas y las autoridades advierten a los turistas de las condiciones meteorológicas para que se abstengan de realizar cualquier actividad.

En este punto, elementos de Protección Civil y de cuerpos de socorro mantienen vigilancia, según ha constatado este miércoles un equipo de EFE, y por el momento no se reportan víctimas.

En las playas de La Libertad, las más visitadas por turistas nacionales y extranjeros, también se registra el fenómeno de oleaje más alto y rápido, lo que ha ocasionado algunos daños en el Puerto de La Libertad.

El director de Protección Civil, Luis Anaya, ha detallado en una rueda de prensa que un total de 95 personas han sido evacuadas y ubicadas en albergues instalados en las localidades de Acajutla (este) y La Libertad (centro).

Del total de personas evacuadas, ha apuntado el director de Protección Civil, 39 son adultos y 56 menores.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, ha advertido en la misma rueda de prensa que «las lluvias pueden intensificarse en la tarde de hoy (miércoles) y tomar más fuerza el jueves», por lo que ha pedido a la ciudadanía que tome las precauciones necesarias para evitar tragedias.

López ha alertado de que, aunque la influencia de Cristina afecta directamente la zona costera del país, las lluvias se registran en todo el territorio salvadoreño y podrían causar deslizamientos y derrumbes.

Protección Civil declaró el lunes una alerta naranja (preparación) en todo el país como medida de prevención y el Ministerio de Educación suspendió el martes las clases en las escuelas públicas, colegios privados y universidades para proteger a los estudiantes, y se prevé que las mismas sean reanudas el jueves o se extienda la suspensión, dependiendo de las condiciones meteorológicas del país.

Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad de los lugares donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

Históricamente, en época lluviosa El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan víctimas mortales, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998), que dejó unos 240 muertos, y las lluvias de noviembre de 2009 que causaron cerca de 200 fallecidos. EFE

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