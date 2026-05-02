Al menos diez muertos en Kenia tras lluvias torrenciales e inundaciones

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Nairobi, 2 may (EFE).- Al menos diez personas murieron en Kenia tras las fuertes lluvias e inundaciones del viernes, que afectaron especialmente a la región Este del país, informó la Policía keniana.

«Hasta el momento, lamentablemente, diez personas han perdido la vida, con el mayor número -siete fallecidos- registrado en la región Este», publicó a última hora del viernes el Servicio Nacional de la Policía en su cuenta de la red social X.

Las autoridades también informaron de que los puentes de Mwena en Kwale, en la costa, y de Nfomeni en Kitui, en la región Oriental, sufrieron daños como consecuencia del temporal, lo que interrumpió el transporte y el acceso a ciertas zonas.

Además, se notificó un deslizamiento de tierra en el subcondado de Tambach (oeste), lo que representa un «riesgo adicional» para los residentes y la infraestructura local.

«Los equipos de respuesta de emergencia se encuentran trabajando activamente sobre el terreno, realizando operaciones de rescate, asistiendo a las comunidades afectadas y esforzándose por restablecer el acceso y los servicios esenciales», añadió la Policía.

Por último, instó a la población a mantenerse alerta y a evitar las zonas inundables, especialmente las de alto riesgo y las ya afectadas.

El Departamento Meteorológico de Kenia advirtió de fuertes lluvias y tormentas eléctricas entre el 1 y el 3 de mayo, que afectarán especialmente al Valle del Rift, a la cuenca del lago Victoria, a la costa y a las regiones nororientales, especialmente por la tarde y por la noche.

Además, alertó sobre rachas de viento de unos 46 kilómetros por hora.

La última racha de lluvias torrenciales e inundaciones, que ocurrieron entre mediados de febrero y marzo, provocaron la saturación de los sistemas de drenaje y dejaron al menos 110 fallecidos, de los que 37 se notificaron en Nairobi, según datos del Ministerio del Interior keniano. EFE

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