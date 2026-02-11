The Swiss voice in the world since 1935
Al menos diez personas mueren en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Toronto (Canadá), 10 feb (EFE).- Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital. EFE

