Al menos dos muertos en ataques israelíes contra vehículos en el este y el sur del Líbano

(Actualiza con segundo ataque)

El Cairo, 26 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este domingo en dos ataques con drones israelíes contra dos vehículos en el sur y en el este del Líbano en medio de una intensificación de los bombardeos del Estado judío contra territorio libanés, informaron fuentes oficiales.

El primer ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un vehículo en la ciudad sureña de Naqoura, en el distrito de Tiro, causando un muerto, indicó en un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El segundo bombardeo con dron fue contra un vehículo todoterreno en la carretera del municipio Nabi Chit, situada en la provincia Baalbek, en el este del Líbano, que «causó la muerte de un civil», afirmó la agencia.

Por otra parte, señaló que un ciudadano resultó herido por «una explosión de restos de guerra en el municipio de Aitaroun», situado al sur del país, a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano.

El hombre resultó herido mientras prendía fuego a un campo de pasto seco frente a su casa en el municipio cuando «un objeto sospechoso dejado por el enemigo israelí explotó, causándole heridas leves», añadió la ANN.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, que ha registrado tres oleadas de ataques de envergadura en apenas una semana, supuestamente dirigidos contra infraestructura del grupo chií Hizbulá, así como otras acciones.

Además, los drones israelíes llevan días volando de forma incesante sobre Beirut, en lo que ha sido interpretado como un aviso por parte del Estado judío tras la reciente entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades en vigor entre ambos países desde hace casi un año. EFE

