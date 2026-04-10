Al menos dos muertos y 14 heridos tras la explosión de un almacén con pirotecnia en Rusia

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(Amplía a dos el número de fallecidos y añade causa penal)

Moscú, 10 abr (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas este viernes, incluidos varios menores, tras la explosión de un almacén con pirotecnia en la ciudad rusa Vladikavkaz, en la república de Osetia del Norte-Alania, en el sur de Rusia.

«El número de fallecidos en Vladikavkaz aumentó a dos», informó el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia RIA Nóvosti.

Además, el líder de la república, Serguéi Meniáilo, informó en Telegram de 14 heridos, incluyendo a dos menores de edad.

Añadió que hasta el momento el estado de cuatro de los pacientes es «extremadamente grave».

«Según informaciones del Ministerio de Emergencias, tuvo lugar una potente explosión en almacenes ubicados en el callejón Partizanski», aseveró.

Varios medios rusos indican que se trató de una explosión en un almacén pirotécnico y descartaron un posible ataque de drones ucranianos.

«En el lugar de los hechos en Vladikavkaz trabajan los servicios de emergencias, representantes de los órganos policiales e investigadores, autoridades republicanas y dirigentes», señaló el líder regional, que instó a la población a «no dejarse llevar por el pánico y confiar solo en informaciones oficiales».

Según Meniáilo, en la zona del suceso se ha creado «un puesto de mando» para paliar las consecuencias del desastre.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), incoó una causa penal por «servicios que no responden a las normas de seguridad ciudadana y que derivaron en daños graves o muerte de dos o más personas».EFE

mos/mgr