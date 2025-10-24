Al menos dos muertos y dos heridos en un ataque israelí contra un vehículo en el Líbano

Beirut, 24 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras tantas resultaron heridas este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Toul, en el sur el Líbano, lo que eleva a seis el número de fallecidos a manos del Estado judío en las últimas 24 horas.

El ataque tuvo como objetivo a un vehículo que circulaba por una carretera de Toul, donde perdieron la vida dos personas no identificadas, según un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) explicó que el coche sufrió un incendio tras ser alcanzado en las inmediaciones de un comercio, y difundió imágenes del vehículo totalmente carbonizado y destrozado.

Con esta nueva acción, aumentó a seis el número de muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas, pues el jueves ya perdieron la vida otras dos personas en Arabsalim (sur), una en Janta (este) y otra en Shmustar (este).

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos contra el territorio libanés, que ha registrado tres oleadas de ataques de envergadura en apenas una semana, supuestamente dirigidos contra infraestructura del grupo chií Hizbulá, así como otras acciones.

Además, los drones israelíes llevan días volando de forma incesante sobre la capital, en lo que ha sido interpretado como un aviso por parte del Estado judío tras la reciente entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades en vigor entre ambos países desde hace casi un año. EFE

