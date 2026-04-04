Al menos nueve personas siguen hospitalizadas tras un incidente en un estadio de Lima

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Lima, 4 abr (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú informaron de que 9 personas permanecen hospitalizadas y otras 30 ya fueron dadas de alta tras la aparente avalancha humana que el viernes causó la muerte de un hincha de Alianza Lima dentro del estadio del equipo peruano.

El Ministerio de Salud (Minsa) señala en sus redes sociales que tres decenas de heridos y afectados fueron dados de alta en las horas siguientes a la emergencia, mientras que siete están internados en el Hospital Dos de Mayo, uno en el Hospital Loayza y otro en el de Emergencias Pediátricas.

La emisora RPP aseguró que tres de los heridos se mantienen «en estado crítico» en el Hospital Dos de Mayo, ubicado en el centro histórico de la capital peruana.

El Alianza Lima lamentó, por su parte, la muerte de uno de sus hinchas, al que identificó como Freddy Cornetero Cueva, y agregó que acompaña «con todo el corazón a su familia y seres queridos».

El incidente, una aparente avalancha humana generada por causas aún desconocidas, se produjo durante el «banderazo» previo al clásico del fútbol peruano que disputará este sábado Alianza Lima contra Universitario de Deportes, en un partido de la novena jornada del Torneo Apertura.

Aunque las autoridades reportaron inicialmente decenas de heridos por la caída de un muro o estructura del estadio de Alianza, esto fue posteriormente descartado al constatar que las instalaciones del recinto deportivo estaban sin afectación.

En vídeos difundidos en redes sociales por asistentes a la concentración se observa en un momento el ingreso de una gran multitud a la tribuna sur del estadio, que ya lucía llena, e instantes después gritos de desesperación y personas tratando de pasar unas encima de otras, incluidos niños entre el público.

La Liga 1, que organiza el torneo de primera división de Perú, ratificó para este sábado el encuentro entre Universitario y Alianza, que se jugará en el Estadio Monumental de Lima solo con aficionados de la U.

A su turno, el Universitario expresó «su solidaridad» con los afectados y lamentó «profundamente» la muerte de un hincha y las decenas de heridos, y convocó a sus seguidores «a vivir la jornada con responsabilidad, respeto y compromiso». EFE

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