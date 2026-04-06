Al menos ocho muertos deja un accidente de tránsito en Honduras

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Al menos ocho muertos e igual número de heridos dejó la colisión de un autobús con un camión cisterna en una carretera del oeste de Honduras, informaron este domingo fuentes oficiales.

El accidente ocurrió en la comunidad la Ceibita, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, 170 km al noroeste de Tegucigalpa. El autobús regresaba de una excursión en Antigua, Guatemala.

«Lamentablemente pierden la vida ocho hondureños y ocho más lesionados», aseguró Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat).

El director de Vialidad y Transporte de Honduras, comisionado Lenin Andino, declaró a la prensa que los conductores del camión y del autobús fallecieron, así como seis pasajeros.

Andino y Hernández agregaron que el camión transportaba «cianuro» por lo que aseguraron la zona, se retiró a personas que acudieron al sitio y se detuvo el tráfico.

Los socorristas trataban en la noche de remover el camión y rescatar a pasajeros aún atrapados.

bur/cmm/lb