Al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Johannesburgo

1 minuto

Nairobi, 3 mar (EFE).- Al menos ocho personas han muerto como consecuencia del derrumbe de un edificio en la ciudad de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, informaron este martes los servicios de emergencias.

La tragedia ocurrió este lunes en el barrio de Ormonde, donde una parte del inmueble aún en construcción se vino abajo y se activó una operación de rescate.

Este lunes, los equipos de emergencia localizaron seis cuerpos, y otros dos fueron hallados este martes al reanudarse el operativo de búsqueda.

«Se han localizado dos personas y los equipos trabajan para extraerlas de debajo de la losa de hormigón. Una persona sigue desaparecida, lo que eleva el total de muertos a ocho», declaró Xolile Khumalo, portavoz del Servicio Médico de Emergencia de Johannesburgo, citado por medios locales.

Además, tres personas fueron rescatadas y trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ofreció sus «más sinceras condolencias» a las familias de los fallecidos y expresó su «solidaridad» con los supervivientes.

Ramaphosa manifestó su esperanza de que «la investigación del derrumbe proporcione respuestas a las familias de los fallecidos y a los supervivientes, y que dicha investigación ayude a prevenir que se repita una tragedia como ésta». EFE

