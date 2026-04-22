Al menos once heridos tras impacto de dron ucraniano contra edificio en suroeste de Rusia

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Moscú, 22 abr (EFE).- Al menos once personas resultaron heridas hoy tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad de Sizran de la región rusa de Samara, en el suroeste de Rusia, que provocó el derrumbe de una de las secciones de la construcción.

Según el Ministerio de Emergencias ruso, entre las once víctimas hay dos menores de edad.

Cuatro personas, incluyendo a un menor de edad, fueron rescatadas de los escombros del edificio. Las labores de limpieza de los restos de la construcción derrumbada continúan.

Según el canal de Telegram Astra, el edificio de cuatro plantas dañadas estaba ubicado cerca de la refinería de Sizran, la tercera ciudad más grande de Samara.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ y el ruso Mash informan de daños en otro edificio de nueve plantas tras el impacto de fragmentos de un dron que provocaron un incendio en el sexto piso.

Además, varios automóviles resultaron dañados.

El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles de que las defensas antiaéreas rusas «interceptaron y aniquilaron 155 drones de ala fija» sobre doce regiones rusas y el mar Negro.

El gobernador de la región fronteriza de Kursk, Alexandr Jinshtéin, denunció que durante el ataque nocturno un dron ucraniano cayó en el patio de un edificio de viviendas en el distrito central de la capital regional.

«Por suerte, el dron no detonó. Fueron evacuados en total 36 inquilinos, incluyendo 9 menores», escribió en su cuenta de MAX, al señalar que no hubo víctimas.

Según el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, sobre la región fueron derribados 40 drones ucranianos, sin que se reportaran víctimas o daños, mientras que en la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusia, fueron derribados otros cinco. EFE

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