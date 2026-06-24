Al menos seis fallecidos y veinte heridos en dos volcamientos de autobuses en Ecuador

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(Actualiza con número de muertos y heridos)

Quito, 24 jun (EFE).- Al menos seis personas fallecieron y otras veinte resultaron heridas este miércoles en Ecuador cuando dos autobuses de transporte público se volcaron en la provincia andina de Chimborazo y en la costera Manabí, según informó el servicio nacional de emergencias ECU 911.

La primera alerta se registró sobre las 03:23 hora local (08:23 GMT) por un siniestro en el sector Hierba Buena, en el municipio de Colta, de la provincia de Chimborazo, en el centro del país.

Según el reporte preliminar de los organismos de respuesta, se trató del choque y posterior volcamiento de un autobús de transporte interprovincial que iba hacia Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Producto de este siniestro, cuatro personas fallecieron y otras trece resultaron heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes centros de salud para recibir cuidado médico especializado.

Un poco más tarde, sobre las 04:57 hora local (09:57 GMT), otra llamada alertó al servicio de emergencias de un siniestro en la vía a Jama, del municipio de San Vicente, en Manabí.

Las unidades de respuesta en territorio informaron que el autobús de transporte interprovincial perdió su carril y posteriormente se volcó, lo que dejó preliminarmente dos personas fallecidas y siete heridas.

En 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, que dejaron 17.932 lesionados y 2.354 fallecidos, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Del total de siniestros, 3.328 involucraron a vehículos pesados, como autobuses y camiones. EFE

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