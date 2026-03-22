Al menos seis muertos en un accidente de helicóptero en aguas territoriales de Qatar

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Redacción Internacional, 22 mar (EFE).- Al menos seis personas murieron y una continúa desaparecida tras el accidente de un helicóptero en aguas territoriales de Qatar, según el ministerio de Interior del país.

Las operaciones de búsqueda, apuntó un comunicado del ministerio qatarí, han permitido recuperar los cuerpos de seis víctimas mortales mientras siguen las tareas de búsqueda para el otro ocupante de la aeronave.

El accidente se habría debido a un «fallo técnico» en el aparato durante una misión de rutina sobre aguas territoriales del país, agregaron las fuentes qataríes.

Qatar no ha revelado la identidad de las victimas ni otros detalles sobre el helicóptero.

El siniestro se produce en un contexto de tensión en la región como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.EFE

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