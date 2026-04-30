Al menos siete muertos tras el derrumbe de un muro de un hospital en el sur de la India

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Nueva Delhi, 30 abr (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de un muro de un hospital, en la ciudad de Bangalore, provocado por las intensas lluvias que azotan el sur de la India, informaron fuentes oficiales.

«Las fuertes lluvias que cayeron hoy en Bangalore me han causado un inmenso dolor al enterarme del accidente ocurrido cerca del Hospital Bowring, en el que perdieron la vida siete personas», declaró la noche del miércoles el vice primer ministro del estado sureño de Karnataka, DK Shivakumar, en un comunicado publicado en X.

Entre las víctimas mortales, el vice primer ministro confirmó que hay dos niños.

El muro se desplomó la tarde del miércoles sobre varios vendedores ambulantes y peatones que se refugiaban de la tormenta, un incidente que no afectó a los pacientes del hospital.

Equipos de rescate se desplazaron de inmediato al lugar para retirar los escombros e iniciar las investigaciones sobre las causas del colapso de la edificación.

El vice primer ministro añadió que los heridos ya están recibiendo tratamiento médico y que ha dado instrucciones a los funcionarios para proporcionar toda la asistencia necesaria a los afectados.

Tras visitar el centro sanitario, Shivakumar se desplazó personalmente al lugar del accidente para supervisar las tareas de inspección y evaluar los daños sobre el terreno.

Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el accidente como «extremadamente trágico» a través de un mensaje publicado en la cuenta de X de su oficina, desde la cual envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Tras semanas de temperaturas elevadas, el tiempo en Bangalore cambió repentinamente el miércoles, con intensas lluvias, fuertes vientos y granizadas que azotaron partes de la ciudad.

El aguacero proporcionó un alivio momentáneo del calor, pero también provocó inundaciones y caída de árboles.

Los accidentes de este tipo son recurrentes en el gigante asiático, debido habitualmente al precario estado de las edificaciones y a la falta de mantenimiento. EFE

mtv/ah