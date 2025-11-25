Al menos tres muertos en ataque masivo con drones contra territorio ruso

Moscú, 25 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron anoche en la región de Rostov en el mayor ataque masivo con drones contra el territorio de Rusia de las últimas semanas, informaron hoy las autoridades rusas.

En la vecina región de Krasnodar seis personas resultaron heridas a causa del ataque con drones, que causaron daños en una veintena de viviendas, según los datos aportados por su gobernador, Veniamín Kondratiev. EFE

