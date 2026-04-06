Al menos tres muertos en un nuevo ataque ruso contra el puerto ucraniano de Odesa

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Kiev, 6 abr (EFE).- Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper.

“Los muertos son una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años”, ha escrito en su canal Kiper, que ha informado además de al menos 13 hospitalizados por el ataque contra Odesa, que es el principal puerto de mar de Ucrania.

Rusia también ha atacado durante la noche la región de Kiev, donde las autoridades han informado de un apagón en la ciudad de Slavútich al haber alcanzado drones enemigos infraestructura energética.

Las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche contra el conjunto de Ucrania un total de 141 drones de larga distancia, de los que 114 fueron neutralizados y 26 impactaron en 17 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, según el parte del ataque ruso publicado por este componente del Ejército ucraniano.

Fragmentos de drones derribados cayeron en otros 13 lugares de Ucrania, según este balance.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte. EFE

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