Al menos tres muertos y 16 heridos en Ucrania tras ataque nocturno ruso

1 minuto

Berlín, 25 oct (EFE).- Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas, mientras que otras 16 resultaron heridas.

Según informó en su cuenta de Telegram Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia al igual que otros puntos del norte, sur y este del país del presidente Volodímir Zelenski.

Los servicios de emergencias de Kiev también informaron de que nueve personas resultaron heridas en la capital de Ucrania, mientras que desde la Administración Militar de Dnipropetrovsk, en el este del país, el balance provisional del ataque ruso dejó dos personas muertas y siete heridos.

Según comunicó en Telegram Vladislav Haivanenko, responsable de la Administración Militar de Dnipropetrovsk, las víctimas se registraron en la región de Sinelniki después de que allí se registraran impactos de drones rusos.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron una docena de impactos por drones y cinco de misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano. EFE

