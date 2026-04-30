Al Qaeda lanza ataques contra puestos militares en el norte de Mali y cerca de la capital

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Bamako, 30 abr (EFE).- Los yihadistas de grupos afiliados a Al Qaeda en el Sahel lanzaron este jueves varios ataques contra puestos del Ejército maliense en la localidad de Hombori, en el norte del país, así como contra dos puestos de control en localidades cercanas a la capital, sin que de momento haya un balance definitivo de daños.

Fuentes locales explicaron a EFE que los ataques fueron perpetrados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe) contra un cuartel en la localidad de Hombori, en la región de Douentza (norte), y contra puestos de control en Kassela, a unos 30 kilómetros al sureste de la capital, Bamako, así como Fana, a unos 120 kilómetros al este de la ciudad.

Las mismas fuentes añadieron que las pérdidas materiales «son importantes» pero señalaron que no hay balance definitivo por el momento.

JNIM reivindicó en un comunicado haber tomado «el control total» de un cuartel militar en Hombori y de dos puestos de control de Kassela y Fana.

Esta ofensiva yihadista se produce en un momento en el que la junta militar en el poder despide hoy, en funerales oficiales, al ministro de Defensa, el general Sadio Camara, fallecido el sábado en un atentado con coche bomba durante intensos ataques coordinados por grupos yihadistas y los rebeldes independentistas del Frente de Liberación del Azawad (FLA) contra la capital y varias ciudades, y que culminaron con la caída de Kidal (norte). EFE

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