Alassane Ouattara asume su cuarto mandato como el «presidente de todos los marfileños»

Abiyán, 8 dic (EFE).- El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, de 83 años, asumió este lunes su cuarto mandato y prometió ser “el presidente de todos los marfileños sin distinción”, tras un periodo electoral marcado por tensiones políticas.

“Este mandato (…) será para mí y nuestra nación un acto de responsabilidad y madurez política”, aseguró Ouattara en su discurso, después de ser investido en el Palacio Presidencial en Abiyán, capital económica del país.

“Nuestro deber es finalizar la preparación de una elite política, administrativa, íntegra, competente“, expresó el presidente.

La ceremonia contó con la presencia de una docena de jefes de Estado africanos, incluido el presidente rotatorio de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio.

Además, asistieron de delegaciones oficiales de países occidentales como Francia, representada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y Estados Unidos, representado por Jacob Helberg, subsecretario de Estado de Asuntos Económicos .

De acuerdo al protocolo, Ouattara prestó juramento ante el Consejo Constitucional con una mano en la Constitución marfileña, con la que juró respetarla y asegurar la continuidad del Estado, defender la integridad del territorio, proteger los derechos de los ciudadanos y someterse al peso de la ley en caso de fallar a su juramento y sus funciones.

“Los marfileños reafirmaron su compromiso con la democracia, la paz y la estabilidad a la que tanto esfuerzo se ha consagrado desde 2011 (…). Este voto traduce en la comprensión de los retos de nuestra región, donde los desafíos son complejos”, sentenció Ouattara.

El mandatario resaltó la cohesión social, la paz y los logros de sus mandatos anteriores.

“Los marfileños -aseguró- reafirmaron su compromiso con la democracia, la paz y la estabilidad a que tanto esfuerzo se ha consagrado desde 2011”, cuando el país fue objeto de violencia postelectoral que causó al menos 3.000 muertos.

El presidente puso el foco en el medio ambiente, así como en la amenaza terrorista actual.

“El terrorismo se transforma y aumenta, mientras que el ciberterrorismo nos impone ser vigilantes en todo momento, pero más allá de estos desafíos continuaremos a multiplicar las iniciativas para una mayor seguridad”, subrayó.

Ouattara destacó el uso de energías renovables, a los jóvenes y las mujeres en los ámbitos de educación y salud y el empleo.

Tras un periodo electoral tenso del que fueron excluidos los principales opositores, el mandatario fue investido este lunes después de ser declarado vencedor de las elecciones del pasado 25 de octubre en primera vuelta con un 89,77 % de los votos.

Los comicios, que registraron una participación estimada del 50,10 %, se celebraron sin la participación de sus principales rivales: el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011) y el exconsejero delegado de la Credit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la Justicia.

Una semana antes de los comicios, las autoridades habían impuesto una prohibición de dos meses a mítines y manifestaciones políticas, después de que el 11 de octubre cientos de personas intentaran protestar en Abiyán y fueran dispersadas por las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, cientos de personas fueron detenidas en distintos puntos del país por participar en actos similares.

“El balance de estos disturbios es de 11 muertos, entre ellos un oficial de la Gendarmería Nacional, 71 heridos, importantes daños materiales y 1.658 detenciones”, indicó el Consejo Nacional de Seguridad en noviembre pasado. EFE

