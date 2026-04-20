Albares acusa a María Corina Machado de «falta de respeto» a las instituciones españolas

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(Actualiza con declaraciones de María Corina Machado)

Madrid, 20 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó este lunes a la líder opositora venezolana María Corina Machado de «falta de respeto» a las instituciones españolas durante su visita a Madrid.

«No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas», subrayó en declaraciones a Radio Nacional de España.

Consideró «un error» que Machado quiera presentarse en Madrid como «líder de una facción ideológica», más aún «cuando se trata de la facción de la extrema derecha».

El ministro se refirió así a la decisión de Machado de no reunirse con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Lo ocurrido en Barcelona «ha evidenciado por qué mi reunión (con Sánchez) no es conveniente», había justificado Machado en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada este fin de semana por el Ejecutivo español, con participación de gobernantes de izquierda como los presidentes de Brasil, Colombia y México.

Según Albares, es «extremadamente chocante» que la dirigente opositora venezolana solicitara en su momento ayuda al Gobierno español y ahora haga «todas esas críticas gratuitas simplemente para agradar a una parte del espectro político español».

Albares recordó, en este sentido, que Machado llegó a solicitar asilo en la embajada española de Caracas, lo que finalmente no se produjo.

Incidió a continuación en el apoyo del Ejecutivo a la oposición venezolana, mencionando la concesión de la nacionalidad recientemente a Leopoldo López o el hecho de que Edmundo González «esté libre en Madrid y no detenido en Caracas, gracias al Gobierno» español. Ambos viven exiliados en España.

Fue igualmente crítico con que el sábado pasado, en un acto de Machado en el centro de Madrid con la diáspora venezolana, se escucharan gritos de «¡Fuera la mona!», en alusión a la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez.

El ministro afirmó que el racismo no tiene cabida: «Eso no se puede aceptar».

También censuró el posicionamiento del Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha) respecto a Venezuela, al señalar que estos dos partidos ya tienen escogido cuál es su candidato en el país caribeño, mientras que el Gobierno de España no lo tiene porque su prioridad es que triunfe la democracia y que sea el pueblo venezolano quien decida su futuro.

Según la agenda pública, Machado se reunió estos días en Madrid solo con dirigentes políticos conservadores y con el líder de Vox, Santiago Abascal, que forman la oposición al gobierno de Sánchez.

Machado lamenta las «declaraciones y agresiones» en su contra

En respuesta a Albares, la opositora venezolana dijo este lunes a la prensa que esos comentarios de Albares sobre la extrema derecha y ella explican por qué no ha querido reunirse con Sánchez.

«Las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no», señaló al llegar al Senado español y ser preguntada por los medios sobre sus motivos para no reunirse con el gobernante español.

Machado se sorprendió por la acusación de Albares de falta de respeto por las instituciones, al alegar que este lunes ella había ido «precisamente al Senado, que es la casa del pueblo español» (una de las dos cámaras legislativas), donde fue recibida por su presidente, el conservador Pedro Rollán.

«Vengo de un encuentro con muchísima gente en el cual estaba nada más y nada menos que el expresidente (socialista del Gobierno español) Felipe González. Ustedes dirán dónde lo ubican en la escala ideológica en este país», respondió Machado, en alusión a su participación este lunes en un desayuno informativo.

«Me he reunido con personas, no solamente con distintas posiciones ideológicas, con distintas trayectorias, distintas generaciones, pero tienen algo en común: quieren el bien para mi país y lo que estoy es profundamente agradecida por ello», añadió. «Todos queremos lo mismo. Elecciones limpias y libres», incidió.

Y advirtió: «Hay experiencias de pérdidas de libertades en Venezuela que también son una alerta para otros países que hoy las tienen, porque al final el precio de la libertad y la democracia es su defensa, su vigilancia permanente».

Preguntada sobre el apoyo de Estados Unidos a Delcy Rodríguez, Machado respondió que «está llevando adelante una tarea de desmontaje de una estructura represiva y una estructura de corrupción».

Pero matizó: «Falta ahora, sí, avanzar en la nueva Venezuela democrática» con unas elecciones «limpias y libres». EFE

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