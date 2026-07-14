Albares defiende el tratado con Francia y una UE como «potencia moderadora»

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Bruselas, 14 jul (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este martes en Bruselas que la Unión Europea debe actuar como «potencia moderadora» en el mundo, reafirmando la próxima ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia – que está bloqueada en el Senado – y mayor integración europea en defensa.

Albares hizo estas declaraciones en una conversación organizada por el centro de estudios Bruegel y moderada por su director, Jeromin Zettelmeyer.

Tratado de España y Francia, más «histórico» aún que Gibraltar

El ministro de Exteriores defendió este martes en Bruselas la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, al que calificó de «histórico» porque, según dijo, nunca ha existido un acuerdo bilateral de este tipo entre ambos países.

El acuerdo, firmado en 2023 y ya ratificado por Francia, tiene bloqueada su ratificación definitiva en España desde que el Senado aprobara, con los votos de PP y Vox, una cuestión previa para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la compatibilidad de uno de sus artículos con la Constitución.

El escollo radica en que el texto permite que ministros franceses asistan a reuniones del Consejo de Ministros español, y viceversa.

Albares comparó el tratado con el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que se firmará hoy y para el que confirmó que viajará este miércoles a La Línea de la Concepción junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Solo nos ha tomado tres siglos», bromeó sobre el pacto sobre Gibraltar, aunque añadió que el tratado con Francia lo supera en carácter histórico al no haber existido nunca uno equivalente.

El ministro subrayó los vínculos económicos y humanos entre España y Francia -unos 330.000 españoles residen en Francia y cerca de un millón de personas viven en las zonas fronterizas entre ambos países- y defendió que «cuando cooperamos, las cosas mejoran para nuestros ciudadanos».

Albares recordó, en tono distendido, que España y Francia se enfrentan esta noche en un partido de fútbol: «Somos amigos, somos socios, compartimos valores; esta noche, durante el partido, hacemos un paréntesis», dijo.

Europa como «potencia moderadora»

En el ámbito comunitario, el diplomático defendió que la Unión Europea debe actuar como «potencia moderadora» en el mundo y reclamó mayor integración europea en defensa, incluido el avance hacia un ejército europeo.

Preguntado por el moderador sobre si el orden internacional liderado por Occidente durante las últimas ocho décadas está llegando a su fin, Albares sostuvo que «no hay oposición entre un viejo y un nuevo orden», y que la alternativa al orden actual, «que ha funcionado razonablemente bien», es el «caos» y la «violencia».

El ministro reclamó que la UE complete su integración interna -mercado único, unión de capitales, mercado digital y defensa común- y avance en la lucha contra los partidos de extrema derecha, a los que calificó de «veneno» para los valores democráticos europeos.

Preguntado directamente por la tensión entre interés nacional e interés europeo, el ministro afirmó que esa colisión «demuestra que todavía no hemos llegado a los límites» del proyecto europeo, y que la solución no pasa tanto por cómo se relaciona la UE con potencias como China, Estados Unidos, India, Brasil o Sudáfrica, sino por «cómo vamos a ser más soberanos y más independientes» como bloque.

Ejército europeo de vanguardia

En materia de defensa el ministro español se mostró partidario de avanzar hacia un ejército europeo que no sustituya a los ejércitos nacionales, impulsado inicialmente por un grupo reducido de países -una «vanguardia»- dentro de la Unión Europea, con la posibilidad de cooperar con socios no comunitarios como el Reino Unido y Noruega, ya integrados en la OTAN.

Sobre Ucrania, destacó que el país cuenta ya con «el mayor ejército de Europa» y «el mejor entrenado», con una industria de defensa «de última generación», fruto de una cooperación sostenida con la UE durante los últimos años.

«Lo que Putin no puede perdonar a Ucrania es que algún día puedan ser como nosotros», afirmó el ministro en español, en referencia a las aspiraciones europeístas de Kiev. EFE

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