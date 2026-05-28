Albares pide a la UE alzar la voz con firmeza contra Israel ante su actitud «inaceptable»

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Limasol (Chipre), 28 may (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, pidió este jueves a la Unión Europea que «alce la voz con firmeza» contra Israel ante su «posición inaceptable» y subrayó que los Veintisiete deben alentar la negociación para hacer permanente el alto el fuego en Oriente Medio.

«Nos preocupan enormemente las noticias que insisten en que Israel cree que la guerra es la única posibilidad y la única forma de relacionarse con los demás pueblos de Oriente Medio. La orden de declarar el sur del Líbano como zona de guerra y de ordenar a todos que abandonen la zona es completamente inaceptable. Es contraria al derecho internacional», dijo Albares a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores.

«Europa debe alzar la voz con firmeza para decirle a Israel que, si quiere relacionarse con nosotros, no puede comportarse de esa manera. Las democracias no violan el derecho internacional. No violan los derechos humanos», dijo. EFE

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