Alcalde de Nueva York nombra a una liberal para dirigir oficina contra el antisemitismo

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró el jueves a Phylisa Wisdom como directora de la oficina contra el antisemitismo de la metrópolis estadounidense, una figura destacada de la comunidad judía liberal de la ciudad.

Primer alcalde musulmán de Nueva York, Mamdani es un crítico abierto de Israel, al que ha calificado como un «régimen de apartheid». Ha sido señalado de antisemitismo por una parte de la comunidad judía, acusaciones que él niega.

«Día tras día, en los cinco distritos, trabajaremos juntos para erradicar el antisemitismo y construir una ciudad de Nueva York en la que los neoyorquinos judíos estén seguros, sean respetados y vivan en libertad», afirmó Mamdani.

La Oficina del alcalde para combatir el antisemitismo fue creada en 2025 por el anterior líder de la ciudad, Eric Adams, quien la presentó como una respuesta de emergencia al aumento de los actos discriminatorios.

Wisdom, de 37 años, dirigió la Agenda judía de Nueva York, un grupo que representa a los judíos liberales y progresistas de la ciudad.

«Nueva York ha sido durante mucho tiempo un faro de esperanza para la comunidad judía. Seguiremos garantizando que la seguridad y la pertenencia judías sigan en el centro de la visión de esta administración», declaró Wisdom.

Entre enero de 2025 y la misma fecha de 2026, los incidentes antisemitas se incrementaron un 182 % según cifras recientes de la policía de Nueva York, hogar de la mayor comunidad judía fuera de Israel.

La semana pasada, se reportó la agresión a un rabino en Queens. Además, un hombre estrelló un coche contra un centro judío ortodoxo en Brooklyn. Anteriormente, dos adolescentes fueron procesados por pintar esvásticas en un parque.

