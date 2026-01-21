Alcaldes iberoamericanos dialogan sobre turismo urbano en la jornada inaugural de Fitur

3 minutos

Madrid, 21 ene (EFE).- Los regidores de Madrid (España), Buenos Aires (Argentina) y San Juan (Puerto Rico) mantuvieron este miércoles, en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra hasta el domingo en la capital española, un diálogo sobre turismo urbano, uno de los principales motores de desarrollo económico de las ciudades iberoamericanas.

El encuentro, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) bajo el título «Turismo, ciudades y desarrollo: diálogo entre líderes iberoamericanos», también contó con el presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, Sergio Díaz-Granados.

A él se unieron el alcalde de Madrid y corpresidente de UCCI, José Luis Martínez-Almeida; el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y copresidente de UCCI, Jorge Macri, y el alcalde de San Juan de Puerto Rico, Miguel A. Romero Lugo.

Durante su intervención, José Luis Martínez-Almeida explicó que el primer gran reto que afronta Madrid es continuar fortaleciendo un modelo turístico que genera un mayor rendimiento económico, apoyado en la modernización de infraestructuras y la atracción de grandes eventos internacionales como el Gran Premio de España de Fórmula Uno que se estrenará en la capital española el próximo mes de septiembre.

Compatibilizar la presencia del turismo con el desarrollo de la ciudad y la convivencia ciudadana es el otro reto que tiene Madrid, abundó el regidor, quien defendió que la urbe ejerce un papel clave como punto de encuentro iberoamericano, ya que «Madrid no se entiende sin Iberoamérica».

Por su parte, Jorge Macri destacó el papel de la cultura, la identidad y la experiencia urbana como ejes centrales de la estrategia turística de Buenos Aires, al tiempo que subrayó la importancia de la colaboración público-privada para consolidar una marca ciudad capaz de atraer visitantes y favorecer su retorno.

Miguel A. Romero Lugo, que destacó el crecimiento del turismo europeo a San Juan, habló de la evolución del modelo turístico de la capital de Puerto Rico hacia un turismo urbano y cultural basado en la puesta en valor del patrimonio histórico, la gastronomía y los grandes eventos, en estrecha colaboración con el sector privado.

La conversación llevada a cabo en Fitur supone la antesala del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que Madrid acogerá en 2026 en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, detalló, por su parte, la secretaria general de la UCCI y responsable de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo. EFE

