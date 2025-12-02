Alejandra Monteoliva asume como nueva ministra de Seguridad Nacional del Gobierno de Milei

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- Alejandra Monteoliva asumió este martes como nueva ministra de Seguridad Nacional del Gobierno de Argentina, en un acto que contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien tomó juramento a la funcionaria, y en el que también estuvo Patricia Bullrich, ministra saliente y nueva senadora nacional.

De la ceremonia, llevada a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede de Gobierno nacional en Buenos Aires, también formó parte Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Estuvieron presentes Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Pablo Quirno, canciller; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; y los ministros Luis Caputo, de Economía; Luis Petri, de Defensa (a punto de ser reemplazado por el militar Carlos Presti); Diego Santilli, del Interior; Mario Lugones, de Salud; y Sandra Pettovello, de Capital Humano.

La nueva titular del área ya cumplía funciones en ese ministerio desde julio de 2024, cuando fue nombrada secretaria de Seguridad, y en la práctica fungía como mano derecha de la entonces ministra Bullrich.

El lunes, Bullrich se despidió de la cartera que lideró desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, y se prepara para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre.

«Estoy emocionada por cerrar esta etapa como Ministra de Seguridad Nacional. Y orgullosa de todo lo que logramos: orden, resultados y una doctrina que volvió a poner la ley en su lugar», escribió Bullrich en su perfil de la red social X.

La ahora exministra compartió, además, un extenso video en el que repasó lo que marcó como «logros» de su gestión, como «el protocolo antipiquete», a través del cual restringió la protesta social, y la ley migratoria, «para poder expulsar a los extranjeros que delinquen».

Bullrich llevó a cabo este lunes sus últimas actividades como ministra de Seguridad, que incluyeron la firma de un memorando de entendimiento con los Estados Unidos destinado a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado y su participación en la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas de Seguridad encabezada por Milei. EFE

