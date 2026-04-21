Alejandro Sanz mostrará su lado más íntimo en el Festival de Tribeca

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Nueva York, 21 abr (EFE).- El cantante español Alejandro Sanz será uno de los grandes protagonistas de la 25ª edición del Festival de Tribeca, donde presentará una serie televisiva sobre su carrera y los desafíos que ha enfrentado, en el marco de la programación de televisión y pódcasts anunciada este martes por la organización.

Bajo el título ‘Alejandro Sanz: Cuando nadie me ve’, el ganador de más de veinte premios Latin Grammy y cuatro Grammy cuatro premios Grammy participará en una conversación en vivo moderada por Patrick Gomez, editor jefe de Entertainment Weekly.

El encuentro profundizará, según anota hoy un comunicado, en la faceta más personal del artista.

«La alineación de este año refleja un panorama creativo donde las historias fluyen a través de los formatos», destacó este martes Cara Cusumano, directora del certamen, que se celebrará del 3 al 14 de junio en la Gran Manzana y conmemora en esta edición su cuarto de siglo.

Junto a la presencia de Sanz, destaca la participación del premio Pulitzer Ronan Farrow, el hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que presentará una función doble de HBO con los estrenos mundiales de ‘Not A Very Good Murderer’ y ‘The Palladino Files’, proyectos desarrollados junto a los cineastas Fenton Bailey y Randy Barbato.

La sección de televisión incluirá, además, el estreno mundial de ‘9/11: Reunited’ (de Nat Geo), un homenaje a los vínculos formados tras los atentados de 2001, conectando con la misión fundacional de Tribeca.

También se presentará la temporada final de ‘Survival of the Thickest’ (Netflix), con Michelle Buteau y el regreso de la serie de FX ‘Adults’, con un panel que incluirá a gran parte de su elenco, entre otros proyectos.

Por primera vez en su historia, la sección de pódcast incorporará programación en español, para reflejar la creciente influencia de este mercado en Estados Unidos.

Entre las grabaciones en vivo destacan programas de referencia como ‘The New Yorker Radio Hour’ y ‘On With Kara Swisher’, con invitados como el actor Peter Dinklage y el comediante Marc Maron. EFE

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