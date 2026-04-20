Alejandro Sanz regresa a México con cuatro nuevas fechas de su gira ‘¿Y ahora qué?’

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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- El cantante español Alejandro Sanz anunció este lunes que regresará a México con su gira ‘¿Y ahora qué?’, con la que recorrerá cuatro ciudades mexicanas en octubre de 2026, tras haber ofrecido varios conciertos en el país el año pasado cuando vendió todas las entradas, lo que ha impulsado esta nueva fase del tour.

En un comunicado, la promotora Ocesa anunció las cuatro fechas cerradas de sus citas por México, y precisó que los boletos saldrán a la venta el próximo 29 de abril a través de Ticketmaster.

Sanz ofrecerá conciertos en grandes recintos del país: Guadalajara (Estadio 3 de marzo, 3 de octubre); Aguascalientes (Estadio Alberto Romo Chávez, 6 de octubre); Ciudad de México (Estadio GNP Seguros, 10 de octubre) y Monterrey (Estado Borregos, 17 de octubre).

El tour llega luego de una exitosa gira por Latinoamérica donde pasó por Colombia, Perú, Chile y Argentina, y tras arrancar con éxito masivo en Chicago, el pasado 9 de abril, su recorrido por Estados Unidos.

“Esta vez, la experiencia se eleva a la máxima escala regresando a México, ahora con presentaciones en estadios, donde la potencia de su voz y la magnitud de su producción reafirmarán por qué Sanz se mantiene como el intérprete pop más relevante y respetado de nuestra era”, señaló Ocesa.

El español anunció estas fechas tras haberse alzado con los galardones de Mejor Álbum Contemporáneo por el álbum ‘¿Y ahora qué?’, y Grabación del Año por ‘Palmeras en el Jardín’ en los más recientes Latin Grammy.

Estos premios se suman a una exitosa carrera, pues a sus 56 años de edad, Sanz es el artista español con mayor número de premios Grammy -con 24 Latin Grammy y 4 Grammy- y desde su debut, en 1991, ha vendido más de 25 millones de discos.

En este tour, Sanz ha fusionado sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su último disco que además de dar nombre a la esperada gira, ha superado los 120 millones de escuchas en diversas plataformas musicales. EFE

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