Alemana Dynamit Nobel Defence fabricará minas antitanque en Letonia para ejército letón

Riga, 5 feb (EFE).- La Corporación Estatal de Defensa de Letonia (SDC) y la empresa alemana Dynamit Nobel Defence firmaron el jueves un memorando de entendimiento con el objetivo de construir una planta en Letonia para fabricar minas antitanque para las fuerzas armadas letonas, según anunció el Ministerio de Defensa de Letonia.

El memorando firmado por Ingrīda Ķirse, miembro de la junta directiva de SDC, y Michael Humbek, director ejecutivo de Dynamit Nobel Defence, prevé el inicio de la producción de minas antitanque en este país báltico, miembro de la OTAN, en 2028.

El acuerdo de principio para fabricar las minas está vinculado a un contrato firmado por Letonia en octubre de 2025 para la adquisición del sistema modular de dispersión de minas Skorpion 2, fabricado por Dynamit Nobel Defence, en una operación valorada en 50 millones de euros.

La planta de producción de minas será el segundo proyecto conjunto de la SDC con una importante empresa alemana de defensa.

El consorcio armamentístico alemán Rheinmetall, en cooperación con la SDC, ya está construyendo una planta para fabricar cargas modulares de pólvora para proyectiles de artillería de 155 mm en la ciudad de Iecava, al sur de la capital, Riga.

La SDC, propiedad del Ministerio de Defensa, se creó en 2023 para coordinar la producción de defensa en Letonia.

Está previsto que la planta de Dynamit Nobel Defence fabrique las minas antitanque AT2+ que utiliza el sistema Skorpion 2.

La unidad de dispersión de minas, que suele instalarse sobre un vehículo, dispara un patrón programable de minas que forman un campo de minas en una gran superficie.

Las minas AT2+ pueden configurarse para desactivarse y ser inofensivas para la población civil una vez que finaliza una batalla u otra fase de un conflicto militar.

«El establecimiento de una planta de producción de minas antitanque en Letonia es un paso estratégico hacia la autosuficiencia militar. Esta asociación con la industria alemana confirma que Letonia es un socio fiable, capaz de integrar las tecnologías más modernas en la producción local», afirma el ministro letón de Defensa, Andris Sprūds, en declaraciones recogidas en el comunicado.

Letonia, junto con sus vecinos Estonia y Lituania, abandonó el año pasado la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, a raíz de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El tratado no se aplica a las minas diseñadas para destruir vehículos de gran tamaño que no se activan cuando personas las pisan o se acercan a ellas. EFE

