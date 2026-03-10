Alemania, Francia y Polonia manifiestan preocupación ante deriva autoritaria en Georgia

Berlín, 10 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Polonia expresaron este martes su preocupación ante la aprobación por parte del Parlamento de Georgia de un nuevo paquete legislativo sobre financiación extranjera y actividades políticas, que según dijeron demuestra el proceder «represivo» de las autoridades frente a la población civil del país del Cáucaso.

En un comunicado, los ministros resaltaron que las nuevas disposiciones «amplían el control estatal sobre las actividades políticas y sociales de una forma que no tiene precedentes y limitan la libertad de expresión y asociación».

Además, las medidas «debilitan al Estado de derecho» y colocan «bajo presión» a la sociedad civil, inclusive medios independientes y defensores de los derechos humanos, afirmaron, con lo que el Gobierno georgiano está contraviniendo de forma consciente sus obligaciones para con la Unión Europea y en acuerdo para con el acuerdo de asociación.

Los ministros del formato conocido como ‘Triángulo de Weimar’ recordaron que desde 2024 el proceso de adhesión del país caucásico está paralizado «de facto» debido al comportamiento del Ejecutivo del primer ministro Irakli Kobajidze.

«Reiteramos nuestro apoyo inquebrantable al pueblo georgiano y a las organizaciones de la sociedad civil georgiana que han luchado de forma constante por un futuro democrático y europeo de Georgia», concluyó la declaración, que dio también su respaldo «a la soberanía e integridad de Georgia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas».

La enmienda legal, introducida a propuesta del gobernante Sueño Georgiano y aprobada el pasado 4 de marzo, implica que el Ejecutivo deba dar su aprobación a la mayor parte de becas o ayudas extranjeras. EFE

