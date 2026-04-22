Alemania almacenará las IP durante tres meses para luchar contra la pornografía infantil

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Berlín, 22 abr (EFE).- El Gobierno alemán ha aprobado este miércoles en Consejo de Ministros una medida para almacenar durante tres meses las IP de los usuarios de internet para facilitar la lucha contra la pornografía infantil.

«A menudo los perpetradores en la red quedan impunes, sobre todo cuando se trata de pornografía infantil», declaró en X el canciller, Friedrich Merz.

«Por ello el gabinete ha decidido hoy que las direcciones IP se almacenen durante tres meses y se usen para la prosecución penal en caso de sospecha fundada», agregó, aludiendo a las siglas de «internet protocol» (protocolo de internet en inglés), que se refiere al número que identifica a un dispositivo conectado a la red.

El borrador, que todavía debe ser aprobado por el Parlamento, prevé que los proveedores de internet estén obligados a guardar temporalmente esta información para ponerla a disposición de las autoridades en caso de que se investigue a un usuario por un presunto delito.

En su página web, el Gobierno de Merz adujo la necesidad de tomar esta medida ante el aumento «drástico» en los últimos años de los delitos de difusión de pornografía infantil y otros delitos en la red como el fraude online y los discursos de odio.

«Con el almacenamiento de direcciones IP arrojamos luz sobre la oscuridad digital: hacemos visibles a los perpetradores, desmantelamos redes criminales y nos hacemos con pruebas para el procesamiento penal», declaró por su parte al diario Welt el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

«Cerramos un peligroso vacío y damos a nuestras fuerzas de seguridad la fuerza suficiente para actuar en el espacio digital», agregó. EFE

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