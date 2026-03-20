Alemania debate medidas como recuperar impuesto sobre beneficios caídos del cielo por Irán

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(Actualiza con declaraciones de portavoces del Gobierno)

Berlín, 20 mar (EFE).- El Gobierno alemán estudia toda una serie de medidas para paliar el aumento del precio del crudo por la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de EE. UU. e Israel a Irán, después de haber presentado un primer paquete, lo que incluye la posibilidad, más adelante y de ser viable, de recuperar el impuesto sobre los beneficios de las petroleras caídos del cielo.

El portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, confirmó este viernes en una rueda de prensa ordinaria en Berlín que se encuentra entre las «posibles opciones» que se contemplan, después de que la noticia fuera adelantada por ‘Der Spiegel’.

«Observamos la situación y el Gobierno, si quieren expresarlo así, no tiene sólo una idea reactiva sino activa de lo que es observar. Esto engloba también el tener presentes posibles opciones y examinarlas, inclusive el impuesto a los beneficios extraordinarios», dijo Hille.

No obstante, el portavoz matizó que primero hay que esperar a que entren en vigor y desplieguen su efecto las medidas que ya se han aprobado, por las que se limita a una vez al día las subidas de precios de las gasolineras y se fortalecen las herramientas de la Oficina Antimonopolio para investigar precios sospechosos.

Aún así, si «llega el punto de querer tomar más medidas», conviene «haberlas pensado ya por anticipado», aseguró Hille.

El impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras, que ahora vuelven a exigir algunos sectores económicos, entre ellos la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), ya existió en el punto álgido de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En aquel momento, el Estado alemán aplicó un impuesto del 33 % a los precios que superaban en un 20 % el promedio de los dos años anteriores. Esta medida temporal aportó más de 2.000 millones de euros a las arcas federales, según el semanario germano.

El argumento que contempla ahora el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, según ‘Der Spiegel’, es que ya muchas personas, especialmente los trabajadores que tienen que desplazarse, sienten las consecuencias económicas de la guerra, que Irán ha extendido a otros países de Oriente Medio y del golfo Pérsico y que está marcada por ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que circula una cuarta parte del crudo mundial.

Klingbeil, según ‘Der Spiegel’, planea utilizar los ingresos de la reintroducción del impuesto para aumentar la deducción fiscal por desplazamiento al trabajo y confía en una regulación correspondiente de la Comisión Europea (CE).

La Cámara Baja aprobó el jueves en primera lectura las medidas propuestas por el Gobierno de Friedrich Merz, que establecen que las gasolineras solo podrán subir sus precios una vez al día, concretamente a las 12 del mediodía, con posibles multas de hasta 10.000 euros en caso de múltiples subidas diarias, y en reforzar la supervisión contra abusos en materia de competencia en el sector de los combustibles.

Así, en el futuro las empresas deberán explicar por qué aumentan los precios en las gasolineras, invirtiendo la carga de la prueba para facilitar el control.

Por último, la Oficina Federal de Defensa de la Competencia deberá poder corregir perturbaciones graves y persistentes de la competencia de manera más fácil y rápida.

Hille afirmó este viernes que espera que las medidas puedan entrar en vigor «antes de Semana Santa».

La ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, no se mostró el jueves entusiasta con la idea de Klingbeil, al afirmar que «lo que no necesitamos 20 días después del inicio de la guerra es actuar de forma precipitada».

Sí dijo que escuchaba todas las propuestas sobre un tope al precio de la gasolina, un descuento al repostaje o un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras. EFE

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