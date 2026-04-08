Alemania dice que grupo ruso jaqueó miles de rúteres domésticos de TP-Link a nivel gobal

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Berlín, 8 abr (EFE).- Los servicios secretos alemanes han afirmado que la inteligencia militar rusa ha atacado «miles» de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar a cabo labores de ciberespionaje, según ha revelado una investigación conjunta con el FBI estadounidense, el SBU ucraniano y varias agencias europeas.

La germana Agencia para la Protección de la Constitución (BfV) indicó en un comunicado que estos rúteres vulnerables del citado fabricante fueron infiltrados a escala global por un grupo de jáqueres vinculado al servicio de inteligencia ruso, el GRU, «para obtener informaciones militares, gubernamentales o sobre infraestructuras críticas».

El grupo, conocido por varios apelativos como APT28 o Fancy Bear, «ha atacado varios miles de estos dispositivos de TP-Link públicamente localizables», mientras que en Alemania «se han detectado aproximadamente 30 dispositivos vulnerables», dijo la BfV.

La agencia afirmó que se ha puesto en contacto con quienes operaban los rúteres atacados y les ha sensibilizado con recomendaciones para incrementar la seguridad de los dispositivos, que en muchos casos han sido reemplazados.

«En casos aislados se pudo confirmar ya que (los rúteres) habían sido comprometidos por APT28», recalcó la BfV.

Los servicios de inteligencia alemanes recordaron que a este grupo de jáqueres vinculado al GRU se le atribuyen diversos ciberataques contra objetivos germanos, entre ellos contra la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag en 2015, contra la sede del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en 2023 o contra el sistema de control del tráfico aéreo en 2024.

También el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia (Supo) alertó este miércoles de que el GRU está jaqueando «de forma extensiva» rúteres domésticos con poca protección en Finlandia y otros países occidentales para crear una infraestructura global de ciberespionaje.EFE

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