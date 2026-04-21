Alemania e Italia rechazan suspender el acuerdo de cooperación entre la UE e Israel

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El Alemania e Italia rechazaron este martes los llamados a suspender el acuerdo de cooperación entre Israel y la Unión Europea, pese a la creciente indignación por la guerra en Líba no y la situación en Cisjordania.

España e Irlanda volvieron a impulsar la suspensión del Acuerdo de Asociación de junio de 2000 en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Luxemburgo.

«Lo consideramos inapropiado», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, a su llegada al encuentro.

«Debemos hablar de los temas cruciales con Israel», pero «eso debe hacerse en un diálogo crítico y constructivo con Israel, eso es lo que defendemos», añadió.

De su lado, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también rechazó la propuesta, afirmando que «hoy no se tomará ninguna decisión».

España reclama la ruptura de este acuerdo de asociación, que entró en vigor en 2000. Irlanda y Eslovenia también firmaron una carta conjunta pidiendo que se evalúe de nuevo.

Pero su suspensión debe hacerse por unanimidad de los 27 Estados miembros.

A falta de acuerdo «perderemos nuestra credibilidad», declaró el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

«Debemos actuar. Debemos asegurarnos de que nuestros valores fundamentales estén protegidos», declaró la ministra irlandesa, Helen McEntee.

La actitud de los europeos se endureció después de la guerra en Gaza, las últimas ofensivas israelíes en Líbano y la votación de una ley que establece la pena de muerte solo para los palestinos.

«¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos de Israel?», se preguntó el ministro español.

En vez de una suspensión completa, la Comisión Europea ha propuesto suspender únicamente el aspecto comercial, lo cual puede decidirse por mayoría cualificada de los Estados miembros.

Los miembros del bloque lo han abordado pero por el momento carecen de mayoría.

La UE en su conjunto supera a Estados Unidos como el principal socio comercial de Israel, al que Alemania vende sobre todo armas.

Francia y Suecia, por su parte, han solicitado en una carta conjunta restringir las importaciones provenientes de las colonias israelíes instaladas en los territorios palestinos ocupados.

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