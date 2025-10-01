Alemania planea unir capacidades de Fuerzas Armadas y Policía para la defensa antidrones

Berlín, 1 oct (EFE).- El ministro alemán de Interior, Alexander Dobrind, subrayó este miércoles la necesidad de unir las capacidades de la Policía y de las Fuerzas Armadas para la defensa antidrones, creando un centro común en momentos en que hay una amenaza híbrida creciente.

«Constatamos que hay una situación de amenaza híbrida en crecimiento. Ahora se trata de encontrar nuevas respuestas con detección y bloqueo de drones, lo que incluye derribarlos», dijo Dobrind en una comparecencia conjunta con el canciller Friedrich Merz y el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

«Se trata de una tarea común que tiene que ser resuelta con los estados federados para lo cual necesitamos un centro común de defensa antidrones», agregó.

La idea es impulsar una cooperación entre la Oficina Federal de lo Criminal (BKA), la Policía Federal y los organismos policiales regionales y además hacer posible que el ejército participe en el eventual derribo de drones, para lo que se firmará un acuerdo entre el Ministro de Interior y el Ministerio de Defensa.

Dobrindt quiere reformar la ley de seguridad aérea para permitir que el Ejército pueda acudir en ayuda de los organismos policiales en la defensa antidrones.

En cada caso, según Dobrindt, se deberá evaluar si es necesaria la ayuda del ejército y si la presencia de un dron debe ser considerada como una verdadera amenaza.

«No todo dron es una amenaza, muchos tienen que ver con provocaciones. Hay que reaccionar de manera adecuada. Pero tenemos que tener la técnica y las competencias necesarias», subrayó.

La semana pasada se detectaron drones sospechosos en el norte de Alemania en los alrededores de la ciudad de Kiel.

Según la revista ‘Der Spiegel’, se trataba de drones de observación que volaron sobre la división de marina del consorcio Thyssekrupp y sobre un hospital universitario, así como sobre la sede del parlamento regional de Schleswig-Holstein.

La ministra de Interior de Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, dijo que se habían iniciado investigaciones por un posible caso de espionaje, pero no dio detalle sobre la ruta seguida por esos drones.

También la semana pasada se detectaron drones sobre una dependencia de las Fuerzas Armadas en Sanitz y de la marina en Rostock, en el estado federado de Mecklenburgo-Pomerania, en el noreste del país. EFE

