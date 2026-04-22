Alemania reduce a la mitad su previsión de crecimiento para 2026

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El gobierno alemán redujo el miércoles a la mitad su previsión de crecimiento para 2026, del 1,0 % al 0,5 %, en una economía lastrada por el choque energético provocado por la guerra en Irán.

«La recuperación económica prevista para este año se ve frenada una vez más por choques geopolíticos externos», según la ministra de Economía, Katherina Reiche, que pidió «reformas estructurales profundas para recuperar una economía pujante y competitiva».

En el mismo sentido, Italia rebajó ligeramente este miércoles sus previsiones de crecimiento.

El gobierno apuesta ahora por un pequeño progreso del 0,6 % tanto en 2026 como en 2027, frente al 0,7 % y el 0,8 % previstos hasta ahora, anunció el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti.

El ministro justificó las nuevas previsiones por el «choque energético que la guerra en Oriente Medio está generando a escala mundial, europea y, por tanto, también italiana».

«Me han preguntado qué preveía y he dicho: pregúntenselo a Trump», añadió, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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