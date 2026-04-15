Alemania reforma la ley de asociaciones para reducir las amenazas de extremistas y espías

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Berlín, 15 abr (EFE).- El Gobierno del canciller alemán Friedrich Merz aprobó este miércoles una reforma de la ley de asociaciones con el objetivo de reducir la influencia de, entre otros, potencias extranjeras, organizaciones extremistas, terroristas o el espionaje en Alemania.

Según informó el Ministerio del Interior alemán en un comunicado, el proyecto de ley fue aprobado en la reunión de este miércoles del gabinete gubernamental y prevé que las asociaciones declaren toda aportación de más de 10.000 euros que llegue del extranjero.

«Las asociaciones que operan en Alemania deben revelar el origen de sus fondos. De este modo, las autoridades de seguridad podrán rastrear mucho mejor los flujos financieros», planteó el Ministerio.

El titular de Interior de Alemania, Alexander Dobridnt, justificó la medida relacionándola específicamente con la lucha contra el extremismo y el espionaje.

«En el caso del extremismo y el espionaje relacionados con el extranjero, la financiación procedente del extranjero desempeña un papel fundamental: nuestro objetivo es descubrir, esclarecer y poner fin a estas actividades», señaló Dobrindt.

Con la medida, «prestamos mayor atención a la influencia que ejercen los Gobiernos extranjeros a través de las asociaciones registradas aquí», agregó el ministro alemán del Interior. EFE

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