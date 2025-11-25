Alemania registra domicilios de miembros de un grupo que enviaba falsas amenazas de bomba

Berlín, 25 nov (EFE).- La Fiscalía General de Fráncfort del Meno y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania ejecutaron este martes registros en los domicilios de cuatro presuntos miembros de un grupo que enviaba por correo electrónico falsas amenazas de bomba a nivel nacional, informó la Policía germana.

Los registros se llevaron a cabo en los domicilios de cuatro acusados, entre ellos dos menores, en Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Hesse, así como en el domicilio de un testigo menor en Sajonia-Anhalt.

A los acusados se les imputa, entre otros delitos, la pertenencia a una asociación criminal con el objetivo de realizar amenazas de bomba a nivel nacional.

En el marco de los registros se confiscaron numerosos dispositivos electrónicos y medios de almacenamiento.

A los acusados se les reprocha haber sido responsables, como parte de un grupo que actuaba a nivel suprarregional, de cientos de correos amenazantes con falsas amenazas de bomba en todo el país dirigidas contra escuelas, estaciones centrales, centros comerciales y otras instalaciones municipales y públicas.

Las situaciones de amenaza desencadenaron, en cientos de casos, intervenciones policiales en toda Alemania y causó perjuicios económicos «inmensos», en el rango alto de las cinco cifras, indicó la Policía en un comunicado.

El grupo criminal habría operado exclusivamente de forma virtual y se habría comunicado a través de un grupo de mensajería cerrado denominado «Schweinetreff» («Encuentro de cerdos»).

El objetivo de los autores habría sido alterar la paz pública mediante la amenaza de delitos contra la vida e integridad física, desencadenar el mayor número posible de operativos policiales y generar la mayor inseguridad posible en la población, para disfrutar de la reacción de las autoridades de seguridad y de la atención mediática asociada.

Presuntamente, para reforzar el impacto, los correos amenazantes incluían con frecuencia una supuesta motivación o referencia islamista.

Sin embargo, no se pudo acreditar una motivación religiosa en el marco de la investigación.

Además de Alemania, Austria se vio especialmente afectada por amenazas similares, que también provocaron allí importantes daños económicos debido a las evacuaciones. EFE

