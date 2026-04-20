Alemania y Brasil quieren duplicar volumen comercial con nuevas áreas de cooperación

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Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que Alemania y Brasil quieren duplicar en los próximos años el volumen comercial, que ascendía en 2024 a más de 20.000 millones de euros, y abogó especialmente por cooperar en la transformación digital y la cuarta revolución industrial, las tierras raras y materias primas, y las energías renovables.

«Brasil es, en nuestro mundo cada vez más complejo, un socio clave con el que queremos profundizar las relaciones existentes y establecer nuevas asociaciones», afirmó Merz en la inauguración de las XLII Jornadas Económicas Brasileño-Alemanas organizadas por la Federación de la Industria Alemana en la Feria industrial de Hannover, en la que el país sudamericano es la nación invitada.

El canciller alemán destacó que este encuentro tiene lugar en un momento en el que, junto a todos los desafíos geopolíticos y geoeconómicos, también hay «aperturas y avances», como el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que se entrará en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo.

«No habrá vuelta atrás. Estoy seguro de que el camino emprendido es irreversible», dijo sobre la aplicación del acuerdo.

«Este acuerdo es un ejemplo especialmente bueno y alentador», sostuvo Merz, quien subrayó que Alemania comparte con Brasil «el interés fundamental en un orden político en el que podamos confiar en los acuerdos, en el que podamos confiar en los contratos, en el que podamos contribuir juntos a la resolución de problemas globales y en el que los conflictos se resuelvan únicamente por medios pacíficos».

Alemania y Brasil, las mayores economías de Europa y de América Latina, respectivamente, representan a más de 300 millones de consumidores, y los dos países «tienen un gran potencial económico conjunto», subrayó Merz.

Explicó que, incluso sin el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, el volumen comercial bilateral en 2024 ya superaba los 20.000 millones de euros.

«Pero (…) para el tamaño de estas dos economías, esto es claramente insuficiente», enfatizó el canciller.

«Queremos fortalecer este volumen con el acuerdo de libre comercio, queremos aumentarlo significativamente y me uno expresamente al objetivo ambicioso de duplicar este volumen en los próximos años», destacó.

El canciller señaló que las relaciones económicas germano-brasileñas se remontan a 1837 cuando Alfred Krupp recibió un encargo de Brasil para dos cilindros para la acuñación de monedas.

Hoy, alrededor de 1.300 empresas con capital alemán, entre ellas Siemens, Bayer, Volkswagen, BASF o Mercedes Benz operan en Brasil y generan el 10 % del valor añadido industrial del país.

Para Alemania, Brasil es también un mercado de ventas importante, especialmente para maquinaria, productos químicos y vehículos, y para Brasil, Alemania es a su vez un importante mercado para materias primas y productos agrícolas, recalcó Merz.

Para el futuro, el canciller ve especialmente tres ámbitos de cooperación: la transformación digital y la industria 4.0; las tierras raras y materias primas, y las energías renovables.

Merz destacó el atractivo del mercado brasileño para empresas alemanas en automatización, digitalización y fabricación inteligente, y el hecho de que «Brasil tiene, según estimaciones, las segundas mayores reservas» de tierras raras y materias privas del mundo.

«El 90 % de las reservas conocidas de niobio, un recurso crítico para la producción de paneles solares, se encuentran allí. También existen grandes oportunidades en la extracción de metales necesarios para la movilidad eléctrica y la energía eólica», dijo.

En 2024, las importaciones alemanas de materias primas brasileñas ya alcanzaron unos 3.000 millones de euros.

«Alemania está dispuesta a apoyar a Brasil con conocimiento tecnológico para ampliar estas relaciones», indicó.

Merz también subrayó el «papel pionero importante» de Brasil en energías renovables, incluyendo combustibles sintéticos que permiten seguir utilizando motores de combustión, lo cual es una contribución esencial a la protección del clima, dijo. EFE

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