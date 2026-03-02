Alemania y Francia unen esfuerzos en la disuasión nuclear con un grupo de coordinación

Berlín, 2 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron este lunes que han formado un grupo dedicado a la coordinación entre ambos países que incluye «consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas».

Según informaron ambos líderes en una declaración conjunta, «Francia y Alemania han creado un grupo directivo nuclear de alto nivel» que servirá de marco «para el diálogo doctrinal» y «la coordinación de la cooperación estratégica, incluidas las consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas». EFE

