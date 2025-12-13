Ales Bialiatski, recién liberado Nobel de la Paz: «La lucha continúa»

Moscú, 13 dic (EFE).- El activista bielorruso Ales Bialiatski, recién liberado Nobel de la Paz 2022, aseguró hoy a su llegada a Lituania que «la lucha continúa».

«El premio Nobel no me lo concedieron a mí personalmente, sino a todos los activistas bielorrusos y a todo el pueblo bielorruso que abogó y aboga por la democracia y los derechos humanos en Bielorrusia», comentó, según informa el portal Meduza.

El defensor de los derechos humanos, de 63 años, subrayó que la lucha para que la antigua república soviética presidida por el autoritario Alexandr Lukashenko desde 1994 sea un país libre «no está siendo fácil»

Explicó que la noche anterior aún se encontraba en «la litera de una celda» junto a otros cuarenta presos.

«Y ahora estoy en libertad. Por supuesto, las sensaciones que tengo ahora son un poco confusas. Pero creo que pronto me acostumbraré y asumiré como un hecho que soy libre y me encuentro en libertad», dijo.

Bialiatski, la cuarta persona en recibir el Nobel de la Paz en prisión, fue condenado en 2023 a diez años de cárcel, aunque había sido detenido dos años antes y había servido otros tres años entre 2011 y 2014.

La músico y dirigente opositora María Kolésnikova, que fue condenada en 2011 a once años de cárcel, se mostró «increíblemente feliz», principalmente por ver los ojos de la gente a la que quiere y «sentirse libre».

Al mismo tiempo, se acordó de aquellos que «aún no son libres» y dio las gracias a todos los que participaron y apoyaron la liberación de los presos políticos bielorrusos.

En cuanto al banquero Víktor Babariko, detenido antes de registrar su candidatura presidencial en 2020, comentó que fue apresado hace cinco años «por intentar hacer que la vida en Bielorrusia fuera mejor».

Y se acordó de su hijo, que sigue entre rejas y que declaró en su momento que fue condenado «por su apellido».

Según informó el sábado la organización de derechos humanos Viasna, cuyo jefe y fundador es Bialitski, la liberación se produjo después de las consultas mantenidas en Minsk durante los últimos dos días entre el presidente bielorruso y el emisario de la Casa Blanca, John Cole.

Antes de que se conociera el indulto de 123 presos, Cole anunció el levantamiento de las sanciones sobre el potasio de ese país, introducidas por Washington en 2021. En septiembre pasado EE.UU. ya levantó las sanciones contra la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, sancionada en 2022.

La normalización entre ambos países comenzó en agosto cuando Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien pidió a su homólogo bielorruso liberar a todos los presos políticos, que las organizaciones cifran en más de un millar.EFE

