Ali Shamjani, el arquitecto de la estrategia de defensa iraní

2 minutos

Madrid, 1 mar (EFE).- Ali Shamjani, asesor del líder supremo de la Revolución iraní, Ali Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).

Nacido en 1959, participó en la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al Sha Reza Pahlavi y aupó al poder al ayatolá Jomeini. Ya con el nuevo régimen fue miembro de los Guardianes de la Revolución y comandante de la Marina tras la guerra contra Irak (1989-1988).

En 1997 se convirtió en ministro de Defensa, puesto desde el que impulsó el programa de misiles iraní y modernizó el Ejército.

Nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en 2013, sentó las bases de la estrategia de seguridad nacional y desempeñó un papel clave en el acuerdo para normalizar las relaciones con Arabia Saudí, en 2023.

Abandonó el cargo entonces, pero mantuvo su influencia como asesor del líder supremo, Ali Jameneí, quien también murió en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la guerra de los Doce Días, en junio de 2025, Ali Shamjani anunció que estaba vivo y listo para el “sacrificio” en la guerra contra Israel.

Ya en plena escalada del conflicto con Estados Unidos y bajo las amenazas de ataque del presidente norteamericano, Donald Trump, Ali Shamjani aseguró que Irán no negociaría su programa de misiles balísticos y advirtió de que cualquier agresión estadounidense sería considerada el comienzo de una guerra que se extenderá por la región de Oriente Medio. EFE

cml/doc/rrt