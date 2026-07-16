Alice Neel llega por primera vez a Portugal con una gran retrospectiva en el Serralves

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Oporto (Portugal), 16 jul (EFE).- La obra de la pintora estadounidense Alice Neel (1900-1984) se expone por primera vez en Portugal con una retrospectiva que reúne cerca de noventa piezas y aportaciones de creadores portugueses como el artista urbano Vhils, la cantante Carminho y el escultor André Romão.

‘Alice Neel: Bellamente imperfecta’, una de las mayores retrospectivas dedicadas a la artista en Europa, puede visitarse desde este jueves hasta el 17 de enero de 2027 en Oporto, en el Museo de Arte Contemporáneo de Serralves, institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

La muestra, comisariada por la conservadora jefe del museo, Inês Grosso, recorre la trayectoria de Neel desde sus primeros experimentos expresionistas hasta los retratos de madurez y aborda asuntos como la intimidad, el cuerpo femenino, la maternidad, el envejecimiento y la vida de las comunidades marginadas.

Unas pinturas en las que hay representados activistas del movimiento queer, inmigrantes o vecinos del Spanish Harlem neoyorquino, con una mirada que reivindica la dignidad, la inclusión y la complejidad de la experiencia humana.

La exposición cuenta con préstamos de instituciones como la Galería Nacional de Retratos de Washington y el Museo Whitney de Arte Estadounidense de Nueva York, además de una amplia selección de cartas, fotografías, recortes de prensa y otros documentos del archivo de la artista rara vez mostrados al público.

Neel se definía como una «coleccionista de almas» y mantuvo la representación de la figura humana cuando buena parte de la vanguardia estadounidense de las décadas de 1940 y 1950 había abandonado la figuración.

Sus pinturas de familiares, amigos, escritores, actores y activistas combinan intimidad, humor y crítica social, aunque su talento solo obtuvo un amplio reconocimiento en la etapa final de su vida.

Para Grosso, el interés que Neel sigue despertando entre los artistas contemporáneos demuestra la vigencia de sus preguntas sobre «la libertad, la igualdad y la visibilidad», especialmente en un momento marcado por la guerra, la polarización y las nuevas formas de exclusión.

La retrospectiva incorpora una iniciativa inédita en las exposiciones dedicadas a la estadounidense: cartas dirigidas a Neel por artistas, escritores y músicos actuales, concebidas como si todavía estuviera viva o como homenaje a su legado.

Entre los participantes se encuentran los portugueses Alexandre Farto, conocido como Vhils; Carminho, André Romão, Fernanda Fragateiro y Vasco Araújo, junto a figuras internacionales como Annie Sprinkle, Chantal Joffe y Jordan Casteel.

Las cartas, que se presentan alrededor del autorretrato que abre la exposición, son una forma de prolongar algo que ocurrió en vida de Neel. Y es que la pintora recibía numerosos mensajes de admiración y gratitud, que se conservan en el archivo familiar, como descubrió el equipo curatorial.

El programa incluye también nuevas creaciones de la coreógrafa portuguesa Vera Mantero y la artista Emily da Silva, que se estrenarán en septiembre dentro de las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Serralves. EFE

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