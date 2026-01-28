Allanan vivienda de excandidata presidencial del correísmo en caso presunto lavado activos

Quito, 28 ene (EFE).- La Fiscalía ecuatoriana allanó este miércoles la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, según denunció el expresidente Rafael Correa.

Según la fiscalía, que no dio nombres, el allanamiento se produjo en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, en la que se sospecha el ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña electoral de 2023.

En el caso, denominado «Caja chica», el Ministerio Público y la Policía allanaron tres inmuebles en las provincias de Pichincha y Guayas, con el fin de recabar indicios.

«Están allanando al asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz y a la exsuperintendenta de Compañías Suad Mansssur, por una denuncia con reserva de identidad del mes de noviembre que ni siquiera hemos conocido», escribió en X el expresidente, Rafael Correa (2007-2017). EFE

