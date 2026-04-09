Almodóvar celebra como «un notición» la presencia de tres películas españolas en Cannes

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París, 9 abr (EFE).- El director de cine Pedro Almodóvar celebró este jueves como «un notición» el hecho de que por primera vez hayan sido seleccionadas tres películas españolas, entre ellas la última suya ‘Amarga Navidad’, para competir en la próxima edición del Festival de Cannes.

«Creo que es un notición. Esto habla del buen momento que atraviesa el cine español», afirmó el cineasta a un grupos de medios, entre ellos EFE, tras conocerse la noticia.

Las otras dos películas españolas seleccionadas para la 79 edición del famoso festival de cine son ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, y ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

«Es una noticia realmente muy sorprendente porque no es nada habitual. Hay muchas veces que no ha habido una película española. Lo máximo que ha habido han sido dos como el año pasado, pero tres películas es como para que nos felicitemos por el cine español de hoy en día», aseveró.

«Muy contento» y «lleno de esperanza» por estar en Cannes

De la selección de ‘Amarga Navidad’ para la principal categoría de Cannes, Almodóvar se dijo «lleno de esperanza» por la posibilidad de adjudicarse la Palma de Oro del 79º Festival de Cannes, que sería la primera en su dilatada y exitosa carrera.

«Es una película autobiográfica, tiene mucho que ver conmigo. La reacción en Madrid tanto de la crítica como del público ha sido muy positiva, así que estoy lleno de esperanzas», dijo Almodóvar.

Sobre los premios, el director relativizó su importancia: «Si los dan, es buenísimo; si no, se puede sobrevivir perfectamente. Cannes sirve sobre todo como plataforma para lanzar la película en otros países».

«Para mí -agregó- lo importante es ver la reacción del público en la sala grande del festival (de Cannes). Eso es lo que más información me da acerca de cómo funciona la película».

Sin embargo, el cineasta español más internacional asumió que para ganar la Palma de Oro hay que tener en cuenta otros factores.

«Son nueve personas (en el jurado), cada una de su padre y de su madre. Y muchas veces no coincide con el gusto del público, pero todo eso forma parte de la aventura de hacer una película», señaló.

Almodóvar, de 76 años, hizo estas declaraciones en la entrada de un hotel de París, ciudad a la que ha acudido por la retrospeciva-homenaje que le rinde el Centro Pompidou de París, actualmente cerrado por reformas, y la cadena de cines, distribuidora y productora francesa MK2.

«Tendré que hacer presentaciones, coloquios, etcétera. Para mí es maravilloso porque es un modo de celebrar el cine que he hecho y también celebrar el hecho de que el tiempo ha respetado bastante mis películas y no se han quedado viejas», se congratuló el cineasta manchego. EFE

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