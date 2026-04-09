Almodóvar cree que Cannes será «el altavoz contra las guerras» que los Óscar no fueron

1 minuto

París, 9 abr (EFE).- El director de cine español Pedro Almodóvar anticipó que el Festival de Cannes del próximo mayo será «el altavoz contra la brutalidad de las guerras», en contraste con los Óscar de marzo, cuando «ningún estadounidense o de los que salieron a recibir premios tuvo el valor» de denunciar la situación internacional.

«Estoy seguro de que habrá una diferencia enorme entre la reacción de los que sean premiados o de los que salgan al escenario para presentar películas o dar algún premio. Estoy seguro de que (en Cannes) va a ser totalmente distinto de lo que ha ocurrido en los Óscar», aseveró este jueves Almodóvar, en unas declaraciones en París a un grupos de medios, entre ellos EFE.

El realizador español, cuya última obra, ‘Amarga Navidad’, acaba de ser seleccionada para competir en la Palma de Oro de Cannes, recordó que el actor Javier Bardem, también español, fue el único que en los Óscar del pasado marzo «se implicó» rápidamente, denunciando guerras como la de Gaza o la que ya había comenzado en Irán.

«Ningún otro americano o de los que salieron a recibir premios tuvieron el valor realmente de hablar de la situación espantosa en el que vive el mundo ahora mismo», lamentó.

Sin embargo, Almodóvar pronosticó que Cannes «va a ser absolutamente un altavoz de las personas que pertenecen a la cultura, hablando y poniendo en relieve la brutalidad de las guerras que estamos viviendo». EFE

atc/cat/llb

(foto) (vídeo)