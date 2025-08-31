Alrededor de 200 invasores de zona de geoglifos en Perú fueron desalojados por la Policía

Lima, 31 ago (EFE).- Alrededor de 200 personas que ingresaron ilegalmente a una zona protegida dentro de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, al sur de Perú, fueron desalojadas del lugar por la Policía Nacional, tras la intervención de la Fiscalía y el Ministerio de Cultura, según informó este domingo esa cartera.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de la región Ica, donde se encuentran los geoglifos de Nasca, constató el sábado la presencia de aproximadamente 200 personas que ingresaron ilegalmente a la zona intangible e instalaron carpas, además de delimitar terrenos con piedras y cal.

La invasión se produjo en el desértico paisaje arqueológico Telar de Buena Fe, ubicado dentro del Área de Reserva Arqueológica «Líneas y Geoglifos de Nasca», inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo cual representó una grave afectación contra el patrimonio cultural de la nación, protegido por el Estado peruano.

La Dirección Desconcentrada activó de inmediato el Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa, coordinando acciones con la municipalidad provincial de Nasca, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público (Fiscalía), agregó el Ministerio de Cultura.

Explicó que, en una primera verificación en campo, los representantes del Ministerio de Cultura y el Fiscal Provincial de Turno exhortaron formalmente a los invasores a retirarse del área arqueológica.

Horas después, se constató que un grupo reducido aún permanecía en el lugar, motivo por el cual la Policía Nacional efectuó una segunda intervención y logró que los ocupantes se retiraran de manera voluntaria.

Posteriormente, el personal del sistema de gestión corroboró que el área había quedado completamente libre.

Tras el desalojo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica llevará a cabo las acciones de recuperación y conservación del área afectada por la ocupación ilegal, a fin de garantizar su preservación, indicó el ministerio.

Los invasores llegaron durante la madrugada del sábado y se ubicaron en el sector de Buena Fe, dado que el lugar no está cercado y se puede acceder sin mayor obstáculo, según reportó Canal N desde el lugar.

Representantes del ministerio de Cultura denunciaron el hecho ante la Policía del sector para retirar a los invasores, pero el operativo se dilató porque ese día era festivo a nivel nacional por el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía peruana, agregó el medio televisivo.

En esa provincia desértica se encuentran las reconocidas Líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos inmensos con figuras de animales y plantas, que suelen ser vistas desde el aire en vuelos de avionetas turísticas, pero que en los últimos años son blanco de mafias de tráfico de tierras o de mineros ilegales que pretenden extender sus actividades en esa zona.EFE

