Alrededor de 57.000 pasajeros afectados por la huelga en el aeropuerto de Berlín

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Berlín, 18 mar (EFE).- Alrededor de 57.000 pasajeros se ven afectadas este miércoles por la huelga que ha paralizado el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, donde no se llevará a cabo ninguno de los aproximadamente 445 despegues y aterrizajes previstos para el día, según la empresa responsable de la infraestructura aeroportuaria.

La huelga fue convocada el pasado lunes por el sindicato de servicios Ver.di en el marco de la segunda ronda de negociaciones salariales al considerar insuficiente la más reciente propuesta de la patronal, que contempla un aumento salarial por etapas, con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Así, hasta junio de este año no habría aumento, a lo que seguiría a partir de julio un incremento del 1 %; a partir de julio de 2027, del 1,5 % ; y otro 1 % a partir de mayo de 2028.

Para el sindicato, que criticó la «actitud obstruccionista» de la patronal, «no se trata de una oferta seria, sino de una provocación en la mesa de negociación».

«El que ofrece a los trabajadores prácticamente solo un 1 % más de salario al año durante varios años, mientras que el coste de la vida aumenta, no muestra ningún tipo de reconocimiento por su trabajo», había afirmado Holger Rößler, jefe negociador de Ver.di, en un comunicado.

Por su parte, Aletta von Massenbach, presidenta del consejo de administración de la empresa gestora del aeropuerto, calificó la huelga de «desproporcionada, sobre todo en una situación ya de por sí muy tensa debido a la guerra con Irán».

La próxima ronda de negociaciones está prevista para el 25 de marzo y, para entonces, Ver.di espera que la patronal presente una oferta notablemente mejorada.

El sindicato negocia actualmente con la empresa gestora del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo un aumento salarial para unos 2.000 empleados de al menos el 6 %, con un mínimo de 250 euros adicionales al mes por grupo o categoría, con una vigencia de doce meses.

Además, reclama un día libre adicional para los afiliados al sindicato. EFE

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