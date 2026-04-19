Alta participación en las octavas elecciones legislativas búlgaras desde 2021

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Varna (Bulgaria), 19 abr (EFE).- La participación en las elecciones legislativas de Bulgaria registró este domingo un aumento apreciable respecto a los últimos comicios, de octubre de 2024, lo que puede beneficiar al principal favorito, el ex presidente prorruso Rumen Radev.

La participación alcanzó el 34,63 % a las 16.00 hora local (13.00 GMT), más de ocho puntos por encima del 26,25 % registrado a la misma hora en las últimas elecciones, informó la Comisión Central Electoral.

Este incremento apunta a una movilización mayor del electorado en las que son las octavas elecciones legislativas desde 2021, tras unos comicios en octubre de 2024 marcados por una baja afluencia, del 38 %.

Las autoridades y analistas prevén que la participación final puede superar el 50 % y según todos los expertos eso beneficia a Radev.

El aumento de votantes coincide con una campaña dominada por el ex presidente, favorito en las encuestas con alrededor del 35 % de los votos y que se presenta por primera vez a las legislativas después de dimitir en enero y formar su propio partido, Bulgaria Progresista.

Tras votar en Sofía, Radev hizo un llamamiento a la ciudadanía a acudir a las urnas para «romper el modelo oligárquico» que, a su juicio, ha dominado Bulgaria, y combatir la corrupción, insistiendo en la necesidad de formar un gobierno «estable y sostenible».

Por detrás, se sitúa el partido conservador GERB, liderado por el ex primer ministro Boiko Borisov, que obtendría cerca del 19 % de los apoyos.

Borisov descartó este domingo participar en cualquier coalición, afirmando que «no ve con quién podría formar gobierno» y que decidirá su estrategia «después de las elecciones».

También aseguró que su partido será una «oposición constructiva» en ámbitos como Defensa.

La coalición reformista y proeuropea PP-DB ronda el 11 %, y su copresidente, Assen Vassilev, animó a los ciudadanos a votar «por un nivel de vida europeo».

A pesar de la ventaja de Radev en las encuestas, las proyecciones indican que no logrará una mayoría absoluta en el Parlamento de 240 escaños, por lo que necesitará pactar con otros partidos.

Ya en campaña ha descartado alianzas con GERB y la formación DPS-Nuevo Comienzo, y ha mostrado grandes reservas hacia las formaciones proeuropeas PP-DB debido a su claro apoyo a Ucrania, por lo que la formación de una mayoría de Gobierno será complicada.

La jornada se desarrolla con normalidad en los más de 12.700 colegios electorales y se espera que los primeros sondeos a pie de urna se difundan poco después del cierre de las urnas a las 17.00 GMT.EFE

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