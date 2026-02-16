Alteran papeles que identificaban al expríncipe Andrés en archivos Epstein, según el ‘Sun’

3 minutos

Londres, 16 feb (EFE).- Decenas de documentos que identificaban a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein han sido alterados en secreto para no mencionar al expríncipe, informa este lunes el tabloide británico ‘The Sun’.

Los intercambios de correos electrónicos entre Andrés y Epstein, el magnate fallecido en la cárcel en agosto de 2019, fueron alterados en las últimas dos semanas, después de su publicación oficial, indica el tabloide.

Andrés, a quien el rey le ha retirado todos los títulos nobiliarios, continúa en el centro de la polémica en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Epstein y tras revelarse que el antiguo duque de York le llegó a facilitar al pederasta documentos sensibles del Gobierno.

«Esto está frustrando la Justicia. Es un encubrimiento del crimen. Ojalá pudiera decirles que todo esto es impactante, pero para nosotros no lo es. De hecho, es predecible», dijo Jess Michaels, que ha sido víctima de la red Epstein, añade el diario.

«Seguimos siendo manipulados. Está diseñado para proteger a los responsables e intimidar a los supervivientes para evitar que denuncien», agregó Michaels.

Entre los documentos con detalles tachados o censurados se incluye un correo electrónico entre Epstein y una mujer rusa llamada Irina, que confirma una velada con Andrés en agosto de 2010.

El mensaje se encontraba entre los casi 100 que el periódico británico dice haber descubierto mediante una búsqueda por palabra clave: «tdoy», las iniciales en inglés de su entonces título de duque de York (‘The Duke Of York’).

Esto permitió al diario filtrar los 3,5 millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. para encontrar aquellos en los que Andrés era el remitente o el destinatario.

El tabloide agrega que, cuando volvió este domingo a introducir la palabra clave para buscar en los Archivos Epstein, no se encontraron los documentos y que tuvo que rastrear los correos electrónicos a partir de capturas de pantalla que mostraban las fechas.

Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de abuso sexual cuando era menor de edad, declaró: «¿Por qué se censuran los nombres de los perpetradores mientras que los de los sobrevivientes permanecen intactos?»

«El público aún desconoce toda la verdad sobre quién facilitó el abuso de Epstein, quién participó en su explotación y quién ha estado protegido durante años», agregó.

Se estima que entre las figuras ricas y poderosas que permanecen en el anonimato se encuentran al menos seis hombres, uno de los cuales ocupa un puesto muy alto en un gobierno extranjero, dice ‘The Sun’.

El demócrata estadounidense Jamie Raskin, quien tuvo acceso para examinar los archivos sin censura, declaró: «Vi los nombres de muchas personas que fueron censurados por razones misteriosas, desconcertantes o inescrutables».

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor -donde vivía hasta hace poco Andrés- está evaluando la información relativa a los contactos del expríncipe con Epstein y tiene que decidir si inicia o no una pesquisa criminal.

En tanto, el rey se ha limitado a expresar su solidaridad con las víctimas de Epstein y a afirmar que apoyará una eventual pesquisa por parte de la policía sobre Andrés.

No obstante, los expertos avisan que el monarca no ha hecho suficiente para resolver este asunto y muchos le exigen que solicite a su hermano declarar en EE.UU. sobre su presunta participación en la red de explotación sexual del magnate. EFE

vg/ja/llb