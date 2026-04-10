Alto comisionado de la ONU pide a Rusia revocar la declaración de Memorial como extremista

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Ginebra, 10 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este viernes la declaración de la organización Memorial, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2022, como «extremista» por la Justicia rusa, y pidió que revoque esa decisión, que en la práctica supone criminalizar su labor.

«Insto a las autoridades rusas a anular de inmediato la última decisión sobre Memorial y a garantizar que nadie sea sometido a responsabilidad penal o administrativa por el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales», señaló en un comunicado.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas subrayó que Memorial es «una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y destacadas de Rusia», y aseguró que su criminalización forma parte de la estrategia de las autoridades para silenciar voces críticas.

Memorial relaciona su persecución con el intento del Kremlin de borrar toda huella de los crímenes cometidos durante la URSS, pero también los perpetrados desde 1991, con el fin de otorgar inmunidad histórica al principal culpable: el Estado ruso.

El alto comisionado austríaco añadió que «la redada de ayer contra el medio independiente ruso Nóvaya Gazeta y la detención del periodista Oleg Roldugin también son indicativas de esta continua represión del espacio cívico». EFE

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