Altos cargos ucranianos renuncian a las distinciones polacas en apoyo a Zelenski

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Dirigentes ucranianos anunciaron el sábado que renunciaban a las distinciones otorgadas por Polonia, después de que Varsovia retirara la máxima condecoración a su presidente Volodimir Zelenski en una disputa relacionada con masacres de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Polonia ha sido un destacado aliado de Kiev en Europa, sus relaciones se deterioraron después de que Zelenski bautizara una unidad militar en honor al grupo nacionalista Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

Varsovia acusa a este histórico grupo insurgente de genocidio y de matar a unos 100.000 civiles polacos entre 1943 y 1945 en lo que actualmente es el oeste de Ucrania.

La controversia llevó al presidente polaco, el nacionalista Karol Nawrocki, a retirar el viernes la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del país, otorgada a Zelenski en 2023.

Desde entonces, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga; el principal asesor de Zelenski, Kirilo Budanov, y el embajador ucraniano en Varsovia, Vasil Bodnar, renunciaron a distintas condecoraciones recibidas por el país vecino.

«Esto es un regalo al agresor de Moscú, que lo usará seguro contra nuestros dos países», escribió el sábado Budanov en un mensaje en redes sociales.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Polonia ha acogido a cientos de miles de refugiados ucranianos en su territorio y se ha convertido en un centro logístico para el envío de ayuda occidental a Kiev.

Pero en los últimos meses ha habido una serie de incidentes antiucranianos.

El mismo presidente Nawrocki, un historiador nacionalista llegado al cargo en 2025, no ha escondido su posición crítica hacia Ucrania y su rechazo a una adhesión a la OTAN y la Unión Europea.

Aunque en Polonia el poder ejecutivo recae en manos del gobierno, el presidente tiene cierta influencia en política exterior y de defensa, además de poder vetar las leyes aprobadas por el Parlamento.

En este caso, el primer ministro Donald Tusk había reclamado al presidente no escalar la crisis con Kiev.

El dirigente liberal y proeuropeo, enfrentado con Nawrocki en política interna, había tildado de «mala decisión» el nombre elegido por Zelenski para la unidad militar.

Pero pidió a ambos presidentes no dejar que «la historia arruine el futuro».

bur-asy/dbh/pc